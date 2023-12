CONTEMPLATIONS PALAIS NEPTUNE Toulon, 8 février 2024, Toulon.

Au carrefour de l’impressionnisme français et du courant répétitif américain, la musique de Camille Pépin est d’une fraicheur et d’un optimisme rares dans les compositions contemporaines. Vajrayan fait référence à la religion tibétaine et aux énergies cosmiques symbolisées par les cinq éléments: la terre, l’eau, le feu, le vent et l’espace. The Sound of Trees puise ses racines dans un texte éponyme de l’américain Robert Frost, poète de l’intimité et de la solitude, chantre inépuisable de la nature. Ce dernier met en scène un promeneur, l’ouïe et l’esprit en alerte, se laissant envouter par le bruissement des arbres…La Symphonie no9, dite «La Grande», est sûrement la plus remarquable de son auteur. Elle est toute emplie d’une joie olympienne et représente l’accomplissement absolu de l’art symphonique du compositeur. Elle fut créée en 1865, soit 37 ans après la mort de Schubert.

Tarif : 7.00 – 31.20 euros.

Début : 2024-02-08 à 20:00

PALAIS NEPTUNE PLACE BESAGNE 83000 Toulon