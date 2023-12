L AUBERGE DE LA VIE LA COMEDIE DES K’TALENTS Perpignan, 31 décembre 2023, Perpignan.

Une Auberge magique…où l’on commande sa vie…mais où le service laisse à désirer… Vous souhaitez de l’argent, de l’amour et une bonne santé ? Vous aurez un gratin de CDD précaires, un conjoint à l’essai, 2 gosses idiots, et une retraite gourmande façon «Alzheimer»…Six comédiens de la Comédie des K’Talents (12 personnages). Une comédie très originale, à l’humour fou, inventif, et aux situations aussi drôles qu’inédites ! Bon appétit !…

Tarif : 30.20 – 30.20 euros.

Début : 2023-12-31 à 17:00

LA COMEDIE DES K’TALENTS 8 RUE ARISTIDE BERGES 66000 Perpignan