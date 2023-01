LA COMÉDIE DES FONTAINES Grandchamps-des-Fontaines Grandchamps-des-Fontaines Grandchamps-des-Fontaines Catégories d’Évènement: Grandchamps-des-Fontaines

LA COMÉDIE DES FONTAINES Grandchamps-des-Fontaines, 28 janvier 2023, Grandchamps-des-Fontaines. Complexe Culturel des Cents Sillons

2023-01-28 – 2023-02-12

Loire-Atlantique Grandchamps-des-Fontaines Venez découvrir la nouvelle comédie « Toqué avant d’entrer »

Représentations les 28 et 29 janvier – 3, 4, 5,10, 11 et 12 février

La troupe se réjouit et s’impatiente de jouer cette pièce drôle et dynamique. La Comédie des Fontaines vous présente une comédie de François Scharre la.comedie.des.fontaines@gmail.com +33 6 70 14 53 05 Grandchamps-des-Fontaines

