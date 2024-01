JULIEN SANTINI LA COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse, 13 décembre 2024, Toulouse.

Entrer dans l’univers de Santini, c’est découvrir que sur scène tout est possible !Entre Stand-up et humour décalé, le comédien nous fait part de ses observations et de son parcours, jonglant tout le long du spectacle entre poésie et audace.Ce show est inclassable et phénoménal !PS : Santini tient à préciser qu’il n’est pas l’auteur de ce pitch

Tarif : 30.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-12-13 à 20:00

LA COMEDIE DE TOULOUSE 16 RUE SAINT-GERMIER 31300 Toulouse 31