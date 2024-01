CONSTANCE LA COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse, jeudi 21 mars 2024.

CONTANCE dans INCONSTANCE« J’ai longtemps cru que j’étais invincible.Jusqu’à ce que je me prenne les pieds dans mes émotions et dans ma vie.Et quand tout a éclaté autour, et à l’intérieur de moi, j’ai dû réapprendre à vivre.Bien heureusement, ma fidèle plume et mon petit esprit facétieux ne m’ont jamais abandonnée. » Constance revient avec un Vol au-dessus d’un nid de coucou actuel, drôle et bouleversant. Elle y incarne avec finesse des personnages d’une humanité folle !

Tarif : 27.50 – 27.50 euros.

Début : 2024-03-21 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA COMEDIE DE TOULOUSE 16 RUE SAINT-GERMIER 31300 Toulouse 31