LE LOUP EST REVENU LA COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse, 22 février 2024, Toulouse.

LE LOUP EST REVENUComédie qui joue gaiement avec la peur du loup Ce soir-là, Monsieur Lapin et ses amis ont peur d’aller se coucher car ils viennent d’apprendre une nouvelle terrifiante : le loup est revenu ! Tous les personnages des contes les plus célèbres – les Trois Petits Cochons, le Petit Chaperon Rouge, Pierre ainsi que Madame Chèvre et ses chevreaux – viennent tour à tour se réfugier chez Monsieur Lapin. Mais tout à coup, « toc, toc, toc », on frappe à la porte ! Qui est-ce ?…À l’affiche et en tournée depuis 9 ans, une fidèle adaptation pleine d’humour et de rebondissements du classique de la littérature enfantine de Geoffroy de Pennart. Spectacle conseillé de 3 ans à 8 ans – Durée 55 min D’après le livre de Geoffroy de Pennart – Adaptation Karine Tabet Mise en scène Vincent Caire La salle ne dispose pas de réhausseur, pensez à prendre votre réhausseur de voiture.

Tarif : 11.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-02-22 à 10:30

LA COMEDIE DE TOULOUSE 16 RUE SAINT-GERMIER 31300 Toulouse 31