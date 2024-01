LES DELICIEUSEMENT SCANDALEUSES LA COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse, mercredi 14 février 2024.

LES DELICIEUSEMENT SCANDALEUSESAprès un succès public au festival off d’Avignon 2023, nos Toulousaines les Délicieusement Scandaleuses présentent leur spectacle « Chapitre 1 – Révélations » le seul théâtral musical comico-coquin sur l‘intime féminin ! Un spectacle hors du commun ! Arriver à chanter les joies de l’onanisme et du cunnilingus avec humour, poésie et sans vulgarité, il fallait oser ! Nous sommes embarqués dans l’univers de leur boudoir pour notre plus grand plaisir ! Un piano voix sur un sujet encore tabou traité avec une rare intelligence et beaucoup d’humour ! Des textes originaux sur le sujet de l’intime féminin sans aucune vulgarité.A ne pas rater !!Avec : Miss Birdy, Ladie Darling, Madame KAT, Edouard.LA PRESSE EN PARLEDRÔLE ! INTELLIGENT ! ELEGANT ! UNIQUE !(France Bleu Vaucluse / Festival off Avignon)

Tarif : 27.70 – 27.70 euros.

Début : 2024-02-14 à 20:30

LA COMEDIE DE TOULOUSE 16 RUE SAINT-GERMIER 31300 Toulouse 31