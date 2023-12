LE TENTALISTE LA COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse, 6 janvier 2024, Toulouse.

LE TENTALISTE L’homme qui tente d’être mentaliste !De faux airs d’Einstein en tenue de soirée, dopé à la bonne humeur, Audoin n’a qu’un but dans la vie : devenir mentalisme !De la promesse qu’il vous fait est né son nom, Le Tentaliste.Surprise, rire, tendresse, amour, poésie, incompréhension, folie et impossibilité sont les ingrédients principaux de l’Alchimie de ce spectacle !Serez vous surpris, amusé et émerveillé ? C’est une certitude !Un spectacle rythmé, interactif et drôle !Un spectacle familial de 7 à 90 ansLe Saviez-vous ?Primé au Festival de Magie Courchevel

Tarif : 16.50 – 24.50 euros.

Début : 2024-01-06 à 20:00

LA COMEDIE DE TOULOUSE 16 RUE SAINT-GERMIER 31300 Toulouse 31