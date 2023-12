CRIMES A SAINT SERNIN LA COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse, 31 décembre 2023, Toulouse.

Après les inaltérables succès de Toulouse j’adore et de Folle du stade Toulousain , l’auteur Eric Carrière (Les Chevaliers du Fiel ) s’attaque au genre comédie policière !Cette nouvelle pièce menée par la ferrari de l’humour toulousain, Angélique Pancheri est une bombe ! Crimes, suspense, fous rires et surprises : voilà le menu. Accompagnée des excellents Patrice Ortega, Ludovic Mérot, Romain Simancas et Erwann Le Berre, Angélique met le feu avec cette nouvelle création !Venez rire et frémir à la Comédie de Toulouse !

Tarif : 50.00 – 50.00 euros.

Début : 2023-12-31 à 17:15

LA COMEDIE DE TOULOUSE 16 RUE SAINT-GERMIER 31300 Toulouse Haute-Garonne