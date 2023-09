Spectacle Kaldûn La Comédie de Sain-Etienne Saint-Étienne, 14 novembre 2023, Saint-Étienne.

Saint-Étienne,Loire

Abdelwaheb Sefsaf | Cie Nomade in France et Canticum Novum.

2023-11-14 fin : 2023-11-17

La Comédie de Sain-Etienne Pl. Jean Dasté, 42000 Saint-Étienne

Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



