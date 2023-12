ET ELLES VECURENT HEUREUSES LA COMEDIE DE NICE Nice, 14 janvier 2024, Nice.

Et elles vécurent heureuses PitchUne comédie férocement joyeuse sur les femmes, le bonheur, l’amour, l’amitié…Mais surtout pas sur les contes de fées !Angélique s’apprête à dire oui… Ou non ! Jeanne est enceinte… Ou pas ! Delphine divorce… Mais garde le chien !Et si le bonheur se trouvait là où on ne le cherche pas…Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous !Dans la salle d’attente d’un cabinet médical, trois femmes, que tout oppose, vont se rencontrer à un moment charnière de leur vie. Toutes les trois ont un point commun : la recherche du bonheur ! Le vrai ! Mais… Comment se construire quand toute sa vie on a cru à des modèles et des figures imposées ?Comment apprendre à dire non et surtout non j’ai pas envie ? Comment avoir le beurre, l’argent du beurre et le cul du crémier ?Terminé la zone de confort et les évidences, l’heure est à la remise en question pour enfin trouver le bonheur quitte à y laisser un peu de soi !Durée 70 minOuverture des portes : 15 minutes avant la séanceAvec : Sylvia Delattre, Mathilde Anquier, Nathalie Portal Auteurs : Manu De Arriba, Anne Dekikelin et Vanessa Fery

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-01-14 à 17:30

LA COMEDIE DE NICE 12 RUE AUGUSTE GAL 06300 Nice 06