La guerre des sexes aura t’elle lieu ? La comédie de Limoges Limoges, vendredi 1 mars 2024.

La guerre des sexes aura t’elle lieu ? Deux collègues de travail décident d’entamer une grève du sexe avec leur conjoint. Leur but, priver leur conjoint de sexe pour être enfin écouté. 1 – 3 mars La comédie de Limoges

Début : 2024-03-01T20:30:00+01:00 – 2024-03-01T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-03T17:00:00+01:00 – 2024-03-03T18:30:00+01:00

En parallèle, ils s’astreignent à un entraînement régulier pour que lui éveille sa part de féminité et elle sa part de virilité. Mais à tout moment, eux et leur conjoint peuvent craquer face à la frustration sexuelle. Et la frustration peut conduire à des comportements bizarres et excessifs…

Dans cette guerre du sexe, les couples sont mis à rude épreuve.

Le résultat ?

Une comédie sur les joies de la vie à deux qui parle d’amour et de sexe avec originalité et tendresse sans jamais tomber dans la vulgarité…

La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Limoges 87000 Carnot-Marceau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

