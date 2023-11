L’artiste, c’est pas du cochon ! La comédie de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges L’artiste, c’est pas du cochon ! La comédie de Limoges Limoges, 31 décembre 2023, Limoges. L’artiste, c’est pas du cochon ! Dimanche 31 décembre, 18h30, 20h30, 22h30 La comédie de Limoges Ils sont deux. Deux comédiens, deux artistes, deux saltimbanques, deux intermittents… et franchement vous n’en saurez pas beaucoup plus à part qu’ils sont un peu déçus que vous soyez là. Du coup, commencer le spectacle, on vous cache pas que ça va être compliqué… En vrai, ils vont surtout tout faire pour amorcer la fin du spectacle en présentant toute l’équipe et en quittant la scène. Si vous êtes sympa, ils vont essayer de jouer et d’improviser avec vous. Et si vous avez de la chance, ils vont peut-être même faire un sketch… de 30 secondes, voire deux… Je serais vous, je me préparerais à être entraînés dans une provocation humoristique qui vise à faire réagir le public sur les conditions des artistes et de création d’un spectacle. Parce que l’artiste, c’est pas du cochon ! La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Limoges 87000 Carnot-Marceau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.lacomediedelimoges.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

