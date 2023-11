Le Noël des étoiles La comédie de Limoges Limoges, 24 décembre 2023, Limoges.

Les étoiles de Noël ont décidé de « décrocher » et de partir au loin afin de devenir des «star». S’apercevant que les étoiles de Noël ne sont plus à leur place dans le ciel, Bric et Brac, deux lutins du père Noël, partent à leur recherche. Ils traverseront la galaxie, feront plusieurs rencontres inattendues avant de les retrouver et de les convaincre de revenir.

Une belle histoire de Noël avec des personnages fantaisistes comme les lutins, la Voie Lactée, un professeur un peu fou et un petit garçon qui rappelle étrangement le Petit Prince.

La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Limoges 87000 Carnot-Marceau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0982562339 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lacomediedelimoges.com »}]

2023-12-24T15:30:00+01:00 – 2023-12-24T16:30:00+01:00

2023-12-28T15:30:00+01:00 – 2023-12-28T16:30:00+01:00

