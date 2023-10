Les ficelles La comédie de Limoges Limoges, 1 décembre 2023, Limoges.

Les ficelles 1 – 3 décembre La comédie de Limoges

Isabelle a mis les petits plats dans les grands pour fêter avec ses amis le 31 décembre.

C’était sans compter son mari, très peu coopératif, au point même où il tente de saboter la soirée : Tout ne serait qu’une pièce de théâtre !

Isabelle va alors tout faire pour garder la face et permettre à Sarah de parler de la météo, à Paul de faire sa blague de beauf, et à Léo… de se taire !

Un spectacle en non-partenariat avec Contrex

La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Limoges 87000 Carnot-Marceau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0982562339 »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@lacomediedelimoges.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lacomediedelimoges.com »}]

2023-12-01T20:30:00+01:00 – 2023-12-01T22:00:00+01:00

2023-12-03T17:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:30:00+01:00

