Aventure à Sapinville 28 novembre – 23 décembre La comédie de Limoges Catastrophe dans le sapin ! L'étoile, la décoration la plus importante, est tombée. Le petit Pollux n'a pas le choix, il doit créer avec l'aide des enfants, la nouvelle étoile qui guidera le Père Noël dans sa tournée. Pour ça, ils devront s'éveiller à cinq sentiments. Mais lesquels ? Il faudra arpenter Sapinville et demander aux décorations qui habitent ici de les mettre sur la bonne voie. La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges

2023-11-28T15:30:00+01:00 – 2023-11-28T16:30:00+01:00

2023-12-23T15:30:00+01:00 – 2023-12-23T16:30:00+01:00 Age min 2 Age max 8

