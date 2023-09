Odyssée La comédie de Limoges Limoges, 10 novembre 2023, Limoges.

Ulysse rentre enfin chez lui, après dix ans de guerre et dix autres d’errances et de captivité chez des nymphomanes immortelles. Il a vécu des tempêtes, croisé des monstres, des géants, des cyclopes, s’est fait trimballer jusqu’aux enfers par les dieux et s’est cogné des compagnons tous plus débiles les uns que les autres. Et maintenant, il en a marre !

Sur le chemin du retour, il conte ses malheurs à ses hôtes qui, touchés, l’aideront à atteindre les côtes d’Ithaque la bien-aimée. Mais Pénélope l’a-t-elle attendu ? Qu’est devenu son fiston Télémaque ? Et qui sont tous ces types qui squattent son palais ?

À travers vingt-sept personnages, trois foules et un bélier, Camille Prioul revisite à sa façon l’Odyssée en 1h25 dans une tempête de rires, de colères, de peurs et au fond de mélancolies…

Seul compte l’amour d’Ulysse pour sa Pénélope, peu importent les années, « parce que nous sommes mortels, parce que je suis à elle et qu’elle est à moi, et nous, nous n’avons qu’une seule vie pour être réunis ».

