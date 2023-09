Friandise et dynamite La comédie de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Friandise et dynamite La comédie de Limoges Limoges, 3 novembre 2023, Limoges. Friandise et dynamite 3 – 5 novembre La comédie de Limoges Georges et Chantal ont invité leurs amis, Bruno et Aline, à dîner. Mais Bruno vient seul… Aline le trompe ! Et là tout part en sucette : Aline est prise au piège dans le métro où une bombe vient d’exploser, une culotte en bonbons est retrouvée au milieu des sushis, Georges et Chantal gagnent 13 millions au loto. La soirée tourne au cauchemar, pourtant une seule question compte vraiment… où est passé le ticket de loto ? La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Limoges 87000 Carnot-Marceau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0982562339 »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@lacomediedelimoges.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lacomediedelimoges.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

