Au r’voir les cauchemars La comédie de Limoges Limoges, 31 octobre 2023, Limoges.

Au r’voir les cauchemars 31 octobre – 5 novembre La comédie de Limoges

Lilly, elle n’aime pas trop le soir quand il faut aller au lit. Car la nuit, elle fait parfois des cauchemars avec des petits monstres qui l’embêtent. Alors, avant de se coucher, elle ouvre grand les placards, elle farfouille dans les tiroirs, elle vérifie sous le lit… Mais ce soir, elle va faire la connaissance de Balthazar et il se pourrait bien que grâce à lui, elle n’ait plus peur de fermer les yeux et de faire de beaux rêves avec son nouvel ami.

Un joli conte tendre et poétique avec un joli décor de chambre d’enfant, des chansons amusantes, des petites marionnettes-doudou, la projection vidéo et les ombres chinoises…

Les créateurs utilisent mille et unes ruses pour exorciser cette peur et dédramatiser le moment du coucher.

La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Limoges 87000 Carnot-Marceau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0982562339 »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@lacomediedelimoges.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lacomediedelimoges.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T10:30:00+01:00 – 2023-10-31T11:30:00+01:00

2023-11-05T10:30:00+01:00 – 2023-11-05T11:30:00+01:00

théâtre spectacle