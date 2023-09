La virée des vautours La comédie de Limoges Limoges, 27 octobre 2023, Limoges.

La virée des vautours 27 – 29 octobre La comédie de Limoges

Le Vieil Oncle Aristide vient de disparaître laissant derrière lui une fortune colossale.

Ses 3 descendants sont réunis pour l’ouverture du testament, mais un seul hic! l’Oncle Aristide ne voulait qu’un seul héritier.

Tous les coups sont permis, et chacun va s’en donner à cœur joie dans cette comédie noire et grinçante où personne n’est réellement ce qu’il semble être.

Qui sera l’élu ?

Vous seul avez le pouvoir de choisir !

