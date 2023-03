Les hommes préfèrent les emmerdeuses La comédie de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

Les hommes préfèrent les emmerdeuses 1 – 10 juin La comédie de Limoges Baratineur, glandeur et vanneur, Antoine a décidé de se poser depuis qu'il a rencontré Ariane. Elle est tout ce qu'il n'osait plus espérer chez une femme. Douce, conciliante, disponible, amoureuse, elle a tout pour lui plaire. Elle se contente de l'aimer sans lui prendre la tête, sans faire d'histoires, sans chercher à le changer. Tout est simple avec elle, très simple, d'ailleurs simple est le mot qui la qualifie le mieux. Mais à la longue, cette idylle parfaite devient ennuyeuse. Qu'à cela ne tienne, Antoine demande à Ariane de changer. Mais est-ce vraiment une bonne idée La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Limoges 87000

2023-06-01T20:30:00+02:00 – 2023-06-01T22:00:00+02:00

2023-06-10T20:30:00+02:00 – 2023-06-10T22:00:00+02:00 théâtre spectacle

