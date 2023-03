Cupidon contre-attaque La comédie de Limoges, 25 mai 2023, Limoges.

Clothilde et David-Olivier sont ensemble depuis 20 ans, depuis qu’ils furent frappés pendant leur adolescence par les flèches de Cupidon.

Mais voilà, après 20 ans, la communication n’y est plus vraiment. Et l’amour ?

Le bureau de Cupidon envoie donc un de ses agents traiter le dossier, mais pas forcément le meilleur.

Le couple va devoir subir la présence un brin envahissante d’un chérubin bien décidé à raviver la flamme de la passion.

La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges

2023-05-25T20:30:00+02:00 – 2023-05-25T22:00:00+02:00

2023-05-27T20:30:00+02:00 – 2023-05-27T22:00:00+02:00