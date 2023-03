Nos pénis divergent La comédie de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Nos pénis divergent La comédie de Limoges, 11 mai 2023, Limoges. Nos pénis divergent 11 – 15 mai La comédie de Limoges Au programme, un présentateur dans le vent invite deux auteurs à venir s’exprimer sur leurs œuvres dans ce qui pourrait être une banale émission littéraire. Mais ! Ces deux auteurs aussi originaux que leurs livres, ne sont pas des hommes, ce sont… deux Pénis !

Pour l’occasion, ces deux organes masculins dotés de parole vont se faire une joie d’expliquer au public ce que c’est que la vie d’un zizi avec ses victoires, ses complexes et surtout son point de vue sur le redoutable adversaire féminin…

Nos pénis débattent ! Allons jusqu’à dire : ils divergent… et ça se passe dans une parodie d’émission sans censure ni tabou ! Des barres de rire en perspective ! La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Limoges 87000 Carnot-Marceau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0982562339 »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@lacomediedelimoges.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lacomediedelimoges.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T20:30:00+02:00 – 2023-05-11T22:00:00+02:00

2023-05-15T20:30:00+02:00 – 2023-05-15T22:00:00+02:00 théâtre spectacle

