En attendant le divorce, marions-nous ! La comédie de Limoges, 4 mai 2023, Limoges. En attendant le divorce, marions-nous ! 4 – 6 mai La comédie de Limoges Il faut trouver des excuses ? Avoir de bons arguments ? Etre d’une totale mauvaise foi ? Ça va de soi !

Tandis que Nino se démène pour se dépêtrer de cette situation, Nina l’entraîne dans un monde dont il ignore tout : l’univers merveilleux des préparatifs du mariage. Un territoire totalement ignoré des hommes, sur lequel les femmes règnent en maîtres.

Témoins, liste des invités, choix du lieu pour la réception… la soirée va être longue, et avec le champagne qui coule à flot, elle va même partir en sucette.

Le réveil sera difficile, et le pire est à venir pour Nino, les répercussions de la soirée vont se poursuivre le lendemain matin. Une chose est sûre, jamais il n'oubliera le jour où il a fait sa demande ! La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Limoges 87000 Carnot-Marceau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-05-04T20:30:00+02:00 – 2023-05-04T22:00:00+02:00

2023-05-06T20:30:00+02:00 – 2023-05-06T22:00:00+02:00 théâtre spectacle

