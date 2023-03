C’est clair(e) pour tout le monde ? La comédie de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

C’est clair(e) pour tout le monde ? La comédie de Limoges, 20 avril 2023, Limoges. C’est clair(e) pour tout le monde ? 20 – 22 avril La comédie de Limoges Claire, avocate, 35 ans est une femme active mais célibataire (Elle s’est faite larguer il y a six mois !). Elle décide de faire appel à un site spécialisé pour trouver la perle rare. Claire ne fume pas, ne boit pas, est végétarienne, maniaque, et ne supporte pas la vulgarité. Elle accepte de recevoir chez elle 2 hommes que le site lui a sélectionné, chacun à une heure bien précise. Oui mais voilà… Le site s’est trompé en rédigeant l’annonce et ce sont plusieurs hommes qui vont venir, avec un point commun… Une saucisse au piment d’Espelette ! La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Limoges 87000 Carnot-Marceau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0982562339 »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@lacomediedelimoges.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lacomediedelimoges.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

