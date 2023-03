En panne de toi La comédie de Limoges, 13 avril 2023, Limoges.

En panne de toi 13 – 15 avril La comédie de Limoges

Entre Lili la parisienne et Yaya le marseillais ça a été le coup de foudre au premier regard…

Entre deux scènes de ménages, ils filent le parfait amour jusqu’au jour fatidique de la panne…

Pour sauver leur couple, ils vont devoir se dépasser !

S’en remettre à des sexologues plus délirants les uns que les autres, à une belle-soeur haute en couleurs, un coach de sport en pleine mutation et même essayer la technologie de pointe !

Vont-ils venir au bout de cette panne ?

Pour le savoir venez découvrir sur scène le couple le plus drôle et attachant que vous n’avez jamais vu…

