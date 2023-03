Yvette Leglaire vous rend visite La comédie de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Yvette Leglaire vous rend visite La comédie de Limoges, 7 avril 2023, Limoges. Yvette Leglaire vous rend visite 7 – 10 avril La comédie de Limoges Enfin le retour tant attendu de la plus surréaliste des chanteuses réalistes : Yvette Leglaire, (75 ans de carrière ! Depuis 20 ans) Retrouvez sa gouaille légendaire dans un récital que vous ne serez pas prêt d’oublier ! La Leglaire : un mythe, un peu miteux mais jamais imité. Ne la loupez pas, à son âge on ne sait jamais. La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Limoges 87000 Carnot-Marceau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0982562339 »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@lacomediedelimoges.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lacomediedelimoges.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T20:30:00+02:00 – 2023-04-07T22:00:00+02:00

2023-04-10T17:00:00+02:00 – 2023-04-10T18:30:00+02:00 théâtre comédie

