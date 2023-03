Une heure de philosophie avec un mec qui ne sait pas grand chose La comédie de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Une heure de philosophie avec un mec qui ne sait pas grand chose La comédie de Limoges, 17 mars 2023, Limoges. Une heure de philosophie avec un mec qui ne sait pas grand chose 17 – 19 mars La comédie de Limoges Un homme ordinaire (Christophe Delort) va tenter de retracer l’histoire incroyable de la philosophie et les idées des grand philosophes en 3600 secondes*. Du procès de Socrate à l’éternel retour de Nietzsche, de la caverne de Platon à la joie de Spinoza… Un spectacle interactif et didactique pour les débutants curieux d’apprendre ou les initiés qui souhaitent revoir les bases avec humour. « Une citation entre guillemets par un auteur anonyme ça fait toujours plus sérieux » – Anonyme. *3600 secondes = 1 heure pour les nuls en maths. La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Limoges 87000 Carnot-Marceau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0982562339 »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@lacomediedelimoges.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lacomediedelimoges.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T20:30:00+01:00 – 2023-03-17T22:00:00+01:00

2023-03-19T17:00:00+01:00 – 2023-03-19T18:30:00+01:00

