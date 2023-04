Pour quand, quelle heure ? La comédie de Limoges, 3 mars 2023, Limoges.

Après les succès au Festival OFF d’Avignon 2019 et 2021 « Le sens du Ridicule », voici « Pour quand ? Quelle heure ? ». Un nouvel opus des textes du maître de l’absurde et de l’humour français.

Deux comédiens s’apprêtent à jouer des sketches de Raymond Devos dont l’âme de celui-ci plane dans le théâtre. Sauf qu’une querelle éclate, mettant en péril le spectacle et le spectateur. L’un des comédiens quitte la scène laissant seul son partenaire lequel va être confronté à l’arrivée d’un personnage déjanté M. Panard, qui va mettre une pagaille dans le spectacle et le public.

Voici un nouveau voyage d’humour avec les sketches hilarants et connus du grand Raymond Devos.

La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Limoges 87000 Carnot-Marceau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0982562339 »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@lacomediedelimoges.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lacomediedelimoges.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T20:30:00+01:00 – 2023-03-03T22:00:00+01:00

2023-03-05T17:00:00+01:00 – 2023-03-05T18:30:00+01:00

théâtre spectacle