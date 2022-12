Wedding killer La comédie de Limoges Limoges

Wedding killer La comédie de Limoges, 14 février 2023, Limoges. Wedding killer Mardi 14 février 2023, 20h30 La comédie de Limoges Ils se marient et tout se passe pour le pire ! Découvrez un triangle amoureux improbable ! L’organisatrice veut se marier aussi ! La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Carnot-Marceau Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Organiser le plus beau jour d’une vie ça ne s’invente pas, « heureusement » les organisateurs de mariages sont là ; et parfois même un peu trop, au point de vouloir ruiner le mariage !

Un seul objectif : prendre la place du marié. Entre amour et folie, la limite est fine.

Mais une chose est sûre, ce mariage sera explosif !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-14T20:30:00+01:00

2023-02-14T22:00:00+01:00

Détails Autres Lieu La comédie de Limoges Adresse 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Carnot-Marceau Ville Limoges

