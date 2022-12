Mains n’te promène donc pas toute nue ! La comédie de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Mains n’te promène donc pas toute nue ! La comédie de Limoges, 3 février 2023, Limoges. Mains n’te promène donc pas toute nue ! 3 – 5 février 2023 La comédie de Limoges Ventroux vient d’être élu préfet et pense déjà à devenir ministre. Mais c’est sans compter sur sa femme qui risque de faire de lui la risée du parti! La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Carnot-Marceau Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Paris, été 1961. C’est la canicule. Une vague de chaleur s’abat sur la France. Dans l’appartement des Ventroux c’est la panique ! Malgré les convenances, Clarisse s’obstine à se promener en petite tenue alors que son mari, homme politique de droite, est sur le point de recevoir son plus grand rival Mr Hochepaix. Sous l’oeil impertinent d’un domestique fantasque, le couple se bouffe et la température monte. Entre quiproquo, claquettes et portes qui claquent, replongez dans les sixties au travers de cette comédie virevoltante !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-03T20:30:00+01:00

2023-02-05T18:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu La comédie de Limoges Adresse 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Carnot-Marceau Ville Limoges lieuville La comédie de Limoges Limoges Departement Haute-Vienne

La comédie de Limoges Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Mains n’te promène donc pas toute nue ! La comédie de Limoges 2023-02-03 was last modified: by Mains n’te promène donc pas toute nue ! La comédie de Limoges La comédie de Limoges 3 février 2023 La comédie de Limoges Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne