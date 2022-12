Sauve-moi si tu peux ! La comédie de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Sauve-moi si tu peux ! La comédie de Limoges, 27 janvier 2023, Limoges. Sauve-moi si tu peux ! 27 – 29 janvier 2023 La comédie de Limoges Il pensait se ressourcer ? C’est tout le contraire qui l’attend ! La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Carnot-Marceau Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Greg, décorateur d’intérieur Parisien à tout du parfait cliché de la capitale. Alors lorsqu’il se retrouve coincé au fin fond de la forêt avec comme seul aide un garde forestier blessé, rien ne va se passer comme prévu. Nos 2 compères vont alors devoir vivre ensemble pendant 24 heures. Qui survivra à cette aventure, en attendant les prochains secours?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T20:30:00+01:00

2023-01-29T18:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu La comédie de Limoges Adresse 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Carnot-Marceau Ville Limoges lieuville La comédie de Limoges Limoges Departement Haute-Vienne

La comédie de Limoges Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Sauve-moi si tu peux ! La comédie de Limoges 2023-01-27 was last modified: by Sauve-moi si tu peux ! La comédie de Limoges La comédie de Limoges 27 janvier 2023 La comédie de Limoges Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne