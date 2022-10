Hugues Lavigne dans Hyperactif La comédie de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Hugues Lavigne dans Hyperactif La comédie de Limoges, 13 janvier 2023, Limoges. Hugues Lavigne dans Hyperactif 13 – 15 janvier 2023 La comédie de Limoges Hugues est un humoriste visuel et hyperactif, il ose tout, il n’a peur de rien et c’est bien ça le problème ! La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Carnot-Marceau Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Acrobate, jongleur, danseur, jouant de tous les instruments, qu’ils soient réels ou mimés, grimaçant comme un enfant mettant les doigts dans une prise électrique, Hugues ose tout et n’a peur de rien ! Son spectacle virevolte, swingue, explose, le mot one man show prend alors tout son sens. A travers son parcours et son univers, l’humoriste vous raconte sa différence dans une société où il est aujourd’hui difficile de trouver sa place surtout quand on ne rentre pas dans les codes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-13T20:30:00+01:00

2023-01-15T18:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu La comédie de Limoges Adresse 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Carnot-Marceau Ville Limoges lieuville La comédie de Limoges Limoges Departement Haute-Vienne

La comédie de Limoges Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Hugues Lavigne dans Hyperactif La comédie de Limoges 2023-01-13 was last modified: by Hugues Lavigne dans Hyperactif La comédie de Limoges La comédie de Limoges 13 janvier 2023 La comédie de Limoges Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne