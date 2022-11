La clochette du Père Noël La comédie de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

La clochette du Père Noël La comédie de Limoges, 18 décembre 2022, Limoges. La clochette du Père Noël 18 – 23 décembre La comédie de Limoges Spectacle mêlant théâtre, magie, effets spéciaux et chansons La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Carnot-Marceau Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Voici les tribulations de Tik et Tok, lutins du père noël faisant le Tour de France des boites aux lettres pour récupérer le courrier destiné au père noël. Mais au cour de leur périple, ils s’aperçoivent qu’ils ont perdu la clochette de celui-ci, indispensable pour la grande tournée en traîneau… Panique et extravagances auront lieu au cour de leur arrêt dans la ville de Limoges !

2022-12-18T15:30:00+01:00

2022-12-23T16:30:00+01:00

