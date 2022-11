Burlesque XMAS show La comédie de Limoges, 15 décembre 2022, Limoges.

Burlesque XMAS show 15 – 17 décembre La comédie de Limoges

Dans la grande lignée de l’entertainment à l’américaine, les artistes du Burlesque Klub présentent un show détonnant alliant glamour et humour.

La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Carnot-Marceau Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Pris dans le sens américain du terme, le Burlesque est un divertissement mêlant cabaret coquin et comédie légère qui connut ses heures de gloire à la fin du XIXe siècle dans les cabarets parisiens puis aux Etats-Unis jusqu’aux années 60 avec le règne de la pin-up.

Remis au goût du jour dans les années 90 sous le nom de new-burlesque, c’est aujourd’hui un art pluriel et féministe avec des performances esthétiques, comiques ou engagées. Spectacle d’effeuillage avant tout, il met en scène des femmes et des hommes jouant de leurs formes avec glamour et second degré.

Dans la grande lignée de cet « entertainment » à l’américaine et à la manière d’un cours illustré, la troupe du Burlesque Klub décortique toutes les facettes du mouvement avec des numéros poétiques, drôles ou totalement kitsch. Les mises en scènes soignées, l’esthétique rétro à grand renfort de plumes et paillettes caractérisent ce spectacle empreint de bonne humeur et à l’énergie communicative.



2022-12-15T20:30:00+01:00

2022-12-17T22:00:00+01:00