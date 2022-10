Les vilaines La comédie de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Les vilaines La comédie de Limoges, 9 décembre 2022, Limoges. Les vilaines 9 – 11 décembre La comédie de Limoges Lors d’une tempête de neige, Pamela, beauté des villes et arnaqueuse de grands chemins, débarque chez Josette, éleveuse de canard un peu bourru… La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Carnot-Marceau Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Appâter par les grosses économies de la fermière, la citadine va déployer tous ses appâts pour l’apprivoiser : copinage intéressé, anecdotes coquines, confessions intimes, et plus encore… Mais des coupures de courant perturbent la soirée… Que cache notre fermière ? Une comédie sur le désir et les femmes, des révélations sur les hommes et les canards… Rythme endiablé… Éclat de rire une comédie pleine de rebondissements et de quiproquos.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T20:30:00+01:00

2022-12-11T18:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu La comédie de Limoges Adresse 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Carnot-Marceau Ville Limoges lieuville La comédie de Limoges Limoges Departement Haute-Vienne

La comédie de Limoges Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Les vilaines La comédie de Limoges 2022-12-09 was last modified: by Les vilaines La comédie de Limoges La comédie de Limoges 9 décembre 2022 La comédie de Limoges Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne