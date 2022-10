Il était une fois La comédie de Limoges, 4 novembre 2022, Limoges.

La parodie musicale et hilarante des contes de fées ! Des héros cinglés, un bal explosif : ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants… ou pas.

La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Carnot-Marceau Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Il était une fois… une jeune fille joyeuse et maladroite, Cendrillette, qui allait faire de drôles de rencontres : un loup trouillard, un roi philosophe, une fée hystérique, un messager amnésique, un prince opportuniste… D’étranges personnages qui la conduisent au bal, au bal masqué, ohé ohé … Mais la très très méchante sorcière Perpétua prépare un plan machiavélique pour se débarrasser de Cendrillette… et pour s’emparer du Trône ! En plus, elle peut compter sur un valet givré et sur son miroir fêlé… ou pas !

Quiproquos et rebondissements en folie pour ce spectacle musical, familial et féérique qui détourne les contes de votre enfance et qui file à 100 à l’heure.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-04T20:30:00+01:00

2022-11-06T18:30:00+01:00