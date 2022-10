Les deux roses et le méchant gnome La comédie de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Les deux roses et le méchant gnome La comédie de Limoges, 1 novembre 2022, Limoges. Les deux roses et le méchant gnome 1 – 6 novembre La comédie de Limoges Un spectacle drôle, poétique et musical, qui nous replonge, non sans nostalgie, dans nos souvenirs d’enfance… Une vraie madeleine de Proust ! La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Carnot-Marceau Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Minna et son petit frère Théo jouent dans leur chambre et s’ennuient. Quand soudain, Minna a une idée : « Et si on jouait à raconter l’histoire de “Neige-Blanche et Rose-Rouge” ? » Ainsi, à l’aide des trésors cachés dans leur vieille malle, ils trouvent mille astuces pour donner vie aux personnages du conte des Frères Grimm. En un instant, la chambre devient forêt, rivière ou cabane, un univers magique où tout est permis et où les rêves deviennent réalité ! Chansons, marionnettes, ombres chinoises, danse … les artistes revisitent l’histoire avec ingéniosité, humour et poésie. Un beau spectacle porteur de valeurs humanistes qui plaira aux petits et aux grands enfants que nous sommes ! Un conte drôle, poétique et musical, qui nous replonge, non sans nostalgie, dans nos souvenirs d’enfance… Une vraie madeleine de Proust !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-01T15:30:00+01:00

2022-11-06T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu La comédie de Limoges Adresse 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Carnot-Marceau Ville Limoges Age minimum 2 Age maximum 10 lieuville La comédie de Limoges Limoges Departement Haute-Vienne

