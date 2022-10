Les fabuleuses expériences de Mordicus La comédie de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Les fabuleuses expériences de Mordicus La comédie de Limoges, 25 octobre 2022, Limoges. Les fabuleuses expériences de Mordicus 25 – 31 octobre La comédie de Limoges Bien installés dans vos fauteuils, vous êtes maintenant à la merci d’un savant fou ! La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Carnot-Marceau Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Loufoque ! Original ! Ludique ! Un Show démonstratif interactif !!

Une manière simple et amusante de découvrir le monde des effets spéciaux. Petits et grands, venez découvrir et participer aux différentes expériences insolites et surprenantes du Dr Mordicus au sein de son pavillon scientifique steampunk. Laissez-vous surprendre par la magie des illusions, percez les mystères de la physique, bravez flammes et fumées…Mêmes vos sens les plus aiguisés en seront complètement perturbés !

Mais gare à vous, il n’est pas exclu qu’il vous choisisse comme cobaye…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-25T15:30:00+02:00

2022-10-31T16:30:00+01:00

Age minimum 5 Age maximum 99

