Violence Forest La Comédie de Genève Genève, 19 mars 2024, Genève.

Violence Forest 19 – 23 mars 2024 La Comédie de Genève De CHF 40.- à CHF 10.-

NINA NEGRI

Après Sous influence en 2021, Nina Negri s’intéresse ici à l’héroïne de Pastorale américaine de Philip Roth, Merry Levov, dont la vie est traversée par des actes de violence. Figure radicale, chaotique, ce personnage incarne et questionne la violence des femmes dans la société d’aujourd’hui. Y a-t-il une légitimité au passage à l’acte ?

Comment dire cette violence ou, à l’inverse, s’en protéger ?

Dans une forêt touffue et évolutive, conçue par la plasticienne Eva Jospin, une actrice aux multiples visages, Laura Den Hondt, slame sa parole sensible et politique.

Théo Gosselin