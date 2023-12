Welfare La Comédie de Genève Genève, 6 mars 2024, Genève.

Welfare 6 – 9 mars 2024 La Comédie de Genève De CHF 40.- à CHF 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-06T19:30:00+01:00 – 2024-03-06T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-09T19:00:00+01:00 – 2024-03-09T21:30:00+01:00

JULIE DELIQUET

Welfare, c’est d’abord un film tourné par Frederick Wiseman, Oscar d’honneur et Lion d’or pour l’ensemble de sa carrière. Un documentaire réalisé en 1973 dans un centre d’aide sociale à New York où se croisent les destins de femmes et d’hommes aux vies cabossées, héros marginaux auxquels Julie Deliquet veut donner une voix sur les planches d’aujourd’hui. Welfare immigre alors au théâtre, pour devenir un spectacle-monde, intemporel, universel, tragi-comique et populaire.

Sur scène, un gymnase d’école des années 1970, abri éphémère d’une permanence d’urgence d’un centre d’aide sociale pour les sans-abris et les plus démunis, comme un sas entre intérieur et extérieur, entre vie privée, vie familiale et vie sociale, entre le vrai et le faux, entre le témoignage et l’imaginaire.

La Comédie de Genève Esplanade Alice-BAILLY 1, 1207 Genève Genève 1208 Les Eaux-Vives Genève +41 22 320 50 01 http://www.comedie.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.comedie.ch/fr/programme/spectacles/welfare »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/la-comedie-geneve/

Théo Gosselin