EXTRA LIFE La Comédie de Genève Genève Catégorie d’Évènement: Genève EXTRA LIFE La Comédie de Genève Genève, 21 février 2024, Genève. EXTRA LIFE 21 – 24 février 2024 La Comédie de Genève De CHF 40.- à CHF 10.- Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-21T19:30:00+01:00 – 2024-02-21T21:20:00+01:00

Fin : 2024-02-24T19:00:00+01:00 – 2024-02-24T20:50:00+01:00 GISÈLE VIENNE

C’est la fin de la nuit. Après une fête, une sœur et un frère se retrouvent. Leur lien fusionnel, dans un contexte familial violent, s’est trouvé brutalement déchiré par un drame, 20 ans auparavant. EXTRA LIFE décortique l’expérience sensible de ce moment à travers des jeux de dissociations qui articulent minutieusement la musique, l’espace, la lumière, la chorégraphie et le jeu. En architecte des sensations, Gisèle Vienne se plaît à les déplier pour mieux en diffracter les facettes multiples. De la scène émerge alors la densité pure de l’instant. La Comédie de Genève Esplanade Alice-BAILLY 1, 1207 Genève Genève 1208 Les Eaux-Vives Genève +41 22 320 50 01 http://www.comedie.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.comedie.ch/fr/programme/spectacles/extra-life »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/la-comedie-geneve/ Théo Gosselin Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Code postal 1208 Lieu La Comédie de Genève Adresse Esplanade Alice-BAILLY 1, 1207 Genève Ville Genève Age min 14 Age max 99 Lieu Ville La Comédie de Genève Genève Latitude 46.200954 Longitude 6.165609 latitude longitude 46.200954;6.165609

La Comédie de Genève Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/