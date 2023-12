Foucault en Californie La Comédie de Genève Genève, 8 février 2024, Genève.

Début : 2024-02-08T20:00:00+01:00 – 2024-02-08T21:45:00+01:00

Fin : 2024-02-16T14:30:00+01:00 – 2024-02-16T16:15:00+01:00

LIONEL BAIER

Californie. 1975.

Michel Foucault – l’intellectuel émérite, le French Philosopher – donne une conférence à l’Université de Berkeley quand un jeune enseignant, Simeon Wade, l’entraîne dans un road trip dans la Vallée de la Mort, avec ingestion de LSD, à bord d’une Volvo 144 verte.

Une virée philosophique sous acide racontée par Wade dans Foucault en Californie, un texte empreint de cette liberté chimique, sexuelle et politique des seventies.

Le cinéaste Lionel Baier y découvre un Foucault éloigné de sa propre légende, drôle, gaffeur inadapté et dragueur timide.

Il décide de l’adapter au théâtre plutôt que d’en faire un film, et l’inscrire ainsi dans le présent et la proximité qu’offre la scène.

La Comédie de Genève Esplanade Alice-BAILLY 1, 1207 Genève Genève 1208 Les Eaux-Vives Genève +41 22 320 50 01 http://www.comedie.ch

Théo Gosselin