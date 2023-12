Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart La Comédie de Genève Genève Catégorie d’Évènement: Genève Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart La Comédie de Genève Genève, 2 février 2024, Genève. Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart 2 et 3 février 2024 La Comédie de Genève De CHF 40.- à CHF 10.- Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T20:00:00+01:00 – 2024-02-02T20:55:00+01:00

Fin : 2024-02-03T19:00:00+01:00 – 2024-02-03T19:55:00+01:00 SHARON EYAL & GAI BEHAR / COMPAGNIE L-E-V

Dernier opus de la trilogie chorégraphique de Sharon Eyal consacrée à l’amour, ce spectacle s’offre comme un voyage émotionnel grisant d’intensité et de contrastes.

Souvent sur demi-pointes, les interprètes semblent prêts à s'envoler, intrépides et insatiables. Leurs corps comme tatoués de paysages imaginaires dessinent la carte d'espaces inconnus, qu'un cœur rouge vif s'apprête à arpenter. Et nous voici subjugués, ensorcelées, tendus de tout notre être vers ces corps et ces cœurs, qui palpitent et s'épanchent.

