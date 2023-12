Ça tombera pas plus bas La Comédie de Genève Genève Catégorie d’Évènement: Genève Ça tombera pas plus bas La Comédie de Genève Genève, 24 janvier 2024, Genève. Ça tombera pas plus bas 24 – 27 janvier 2024 La Comédie de Genève De CHF 40.- à CHF 10.- Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-24T20:00:00+01:00 – 2024-01-24T21:15:00+01:00

Fin : 2024-01-27T19:30:00+01:00 – 2024-01-27T20:45:00+01:00 ALENKA CHENUZ & AMÉLIE VIDON / Cie ALORS VOILÀ

Amélie Vidon et Alenka Chenuz aiment à se frotter aux tabous. Après Y a pas de mal, leur premier spectacle consacré à la masturbation, elles abordent à deux, par le biais de l’humour clownesque qui les caractérise, la question de l’échec.

Est-il toujours formateur, cet échec que l’on nous vante comme étape obligée de la réussite ?

Ça tombera pas plus bas entremêle des récits de foirades petites ou grandes, et nous communique le frisson de l'échec qui pourrait être le leur, celui de la représentation elle-même, si celle-ci venait à déraper sur les peaux de banane de leur spectacle. La Comédie de Genève Esplanade Alice-BAILLY 1, 1207 Genève Genève 1208 Les Eaux-Vives Genève +41 22 320 50 01

