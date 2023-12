Rêve d’automne La Comédie de Genève Genève, 18 janvier 2024, Genève.

Rêve d’automne 18 – 28 janvier 2024 La Comédie de Genève De CHF 40.- à CHF 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-18T19:30:00+01:00 – 2024-01-18T21:15:00+01:00

Fin : 2024-01-28T15:00:00+01:00 – 2024-01-28T16:45:00+01:00

DENIS MAILLEFER

C’est la fin de l’automne.

Les arbres sont nus déjà. Il a plu. Un homme marche dans un cimetière, lit les épitaphes, s’assoit sur un banc. Il a pleuré, peut-être. Une femme entre. Elle et Il se trouvent, ou se retrouvent, Elle et Il vont s’aimer, peut-être, ou se sont aimés et quittés, ou s’aiment encore comme s’ils s’étaient déjà aimés. Le temps s’accélère, ou peut-être se suspend, ou alors tourne en rond.

Jon Fosse a l’art d’écrire entre les mots, à la lisière du vide, pour mieux toucher nos fragilités. Avec une infinie tendresse, il crayonne ses personnages qui – comme nous, dans nos rêves, ou nos souvenirs, peut-être – s’aiment et se rencontrent et se ratent là où le temps n’existe plus.

La Comédie de Genève Esplanade Alice-BAILLY 1, 1207 Genève Genève 1208 Les Eaux-Vives Genève +41 22 320 50 01 http://www.comedie.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.comedie.ch/fr/programme/spectacles/reve-dautomne »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/la-comedie-geneve/

Théo Gosselin