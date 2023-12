Monster Truckiller La Comédie de Genève Genève, 17 janvier 2024, Genève.

Monster Truckiller 17 – 20 janvier 2024 La Comédie de Genève De CHF 40.- à CHF 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-17T19:30:00+01:00 – 2024-01-17T20:45:00+01:00

Fin : 2024-01-20T19:30:00+01:00 – 2024-01-20T20:45:00+01:00

ISUMI GRICHTING & CHRISTIAN CORDONIER /

Cie YOU SHOULD MEET MY COUSINS FROM CHERNOBYL

Dans une cave un peu minable, entre cuisses de poulet et berlingots de thé froid

Migros, deux jeunes adultes animent une émission radio, jouent à des jeux vidéo, évoquent leurs rêves en attendant que le temps passe. Ils ne font rien ou presque, et pourtant ils sont là, pleinement eux-mêmes.

Un spectacle déroutant et drôle dans sa beaufitude assumée qui, par les détours et les atours de la parodie, offre une incroyable densité au rien.

La Comédie de Genève Esplanade Alice-BAILLY 1, 1207 Genève Genève 1208 Les Eaux-Vives Genève +41 22 320 50 01 http://www.comedie.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.comedie.ch/fr/programme/spectacles/monster-truckiller »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/la-comedie-geneve/

Théo Gosselin