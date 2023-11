Marché des créateur·ices La Comédie de Genève Genève Catégorie d’Évènement: Genève Marché des créateur·ices La Comédie de Genève Genève, 16 décembre 2023, Genève. Marché des créateur·ices Samedi 16 décembre, 16h00 La Comédie de Genève CHF 0.- Accédez au sésame de la création contemporaine locale, trouvez la perle qui enchantera vos fêtes de fin d’année, laissez-vous inspirer par les 24 artisanes et artisans de la région qui exposent leurs productions, dévoilent et vendent leurs créations. Illustration, céramique, peinture, bijoux, livres, vêtements et accessoires, cosmétiques et objets de design s’exposent dans les foyers de la Comédie de Genève le samedi 16 décembre de 16h à 21h30. Entrez dans cette caverne d’Ali Baba qui mêle le contemporain au vintage, l’originalité au caractère, dans un esprit résolument durable. Dégustez du pastis local, de l’absinthe artisanale ; faites-vous tatouer ou lire les cartes ; fabriquez vos propres dessous de verres ; chaloupez entre les stands, portés par les sons des deux DJ qui animeront l’événement. Bref, faites-vous plaisir ! La Comédie de Genève Esplanade Alice-BAILLY 1, 1207 Genève Genève 1208 Les Eaux-Vives Genève +41 22 320 50 01 http://www.comedie.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/la-comedie-geneve/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T16:00:00+01:00 – 2023-12-16T21:30:00+01:00

2023-12-16T16:00:00+01:00 – 2023-12-16T21:30:00+01:00 Angélique Freytag Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu La Comédie de Genève Adresse Esplanade Alice-BAILLY 1, 1207 Genève Ville Genève Age max 99 Lieu Ville La Comédie de Genève Genève latitude longitude 46.200954;6.165609

La Comédie de Genève Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/