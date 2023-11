Enfin dimanche ! Mais quel cirque ! La Comédie de Genève Genève, 3 décembre 2023, Genève.

Enfin dimanche ! Mais quel cirque ! Dimanche 3 décembre, 11h00 La Comédie de Genève CHF 0.-

Pour cet « Enfin dimanche ! » hivernal, le spectacle de cirque et de magie nouvelle Préparation pour un miracle, à l’affiche du 7 au 15 décembre, donne le ton des activités.

Au programme : spectacle de trampoline Le poids des nuages en salle modulable, ateliers cirque avec Cirqule, stand de maquillage, yoga du rire, ateliers créatifs et plein d’autres surprises… magiques !

Un stand Blé Noir sera également présent pour vous permettre de partager de délicieuses crêpes en famille.

PROGRAMME

Le poids des Nuages

Spectacle de cirque de la Cie Hors Surface

Inspiré par le mythe d’Icare, Le poids des Nuages explore la relation de deux hommes à travers leur quête d’absolu. Sur et sous une immense toile de trampoline, ces artistes incarnent le rêve d’Icare, celui de voler, la capacité de l’homme à insister, à se dépasser et à se réinventer… Ainsi, à bord de ce vaisseau des possibles, ils vont déséquilibrer les codes et bâtir leur porte de sortie.

Âge dès 4 ans

Horaires 11h30 et 14h30

Durée 30 minutes

Entrée libre, réservation conseillée

___

La magie du rire

Yoga du rire animé par Alba Lacabe & Claudio Pollio

Rire sans raison, juste pour le plaisir, comme des enfants qui s’amusent avec un rien. Faire le plein d’endorphines lors d’un moment décontracté et ludique, où le rire devient un élixir magique pour faire vivre au corps et à l’esprit un vrai moment de détente et de bien-être.

Âge dès 12 ans

Horaires 13h et 15h

Durée 1h

Entrée libre, réservation conseillée

___

Atelier cirque

Animé par Cirqule – Ecole de cirque de Genève

Ces ateliers ont pour but d’initier les enfants aux arts du cirque de manière ludique. Jonglerie, équilibre sur objets divers, mini trampoline : les enfants seront amenés à tester différentes disciplines circassiennes.

Âge dès 6 ans

Horaires 11h, 12h45, 15h et 16h45

Durée 1h15

Entrée libre, réservation conseillée

___

Tous en piste

Atelier cyanotype animé par Pauline Lavisse

Clowns, jongleurs, trapézistes, équilibristes, écuyères et acrobates deviennent les personnages emblématiques de cet atelier, où les enfants pourront apprendre la technique du cyanotype. Le cyanotype est un procédé photographique monochrome ancien, par le biais duquel on obtient un tirage photographique unique bleu de Prusse grâce à la lumière du soleil.

Âge dès 8 ans

Horaires 11h, 12h, 13h, 15h, 16h et 17h

Durée 45 min

Entrée libre, réservation conseillée

___

Potions magiques

Atelier créatif

Tu as toujours rêvé d’avoir des super-pouvoirs ? De courir très vite ou de lire dans les pensées ? Viens dessiner ta propre potion magique, avec plein de couleurs et de paillettes. Et qui sait, tu pourras même réussir à la faire disparaitre…

Âge tout public

Horaires 11h – 18h en continu

Accès libre en continu, sans réservation

___

Boîtes magiques

Atelier créatif animé par Superpapier

D’abord, il faudra créer une petite boîte en papier que tu pourras personnaliser. Ensuite, à toi de choisir et de fabriquer un personnage à mettre à l’intérieur : un lapin ? un clown ? un monstre effrayant ? Quand tu ouvres la boîte, c’est magique : ton personnage essaye de s’échapper !

Âge tout public

Horaires 11h – 18h en continu

Accès libre en continu, sans réservation

___

Irruptions fantasques

Interventions spontanées de la Cie Bestiaire Prod

On leur a demandé : « Vous faites du cirque ? ». Ne sachant pas dire non, ils ont dit oui. La Cie Bestaire Prod interviendra donc de manière spontanée dans les espaces publics de la Comédie, à divers moments de la journée, avec des irruptions fantasques : numéros de dressage, cascades de l’extrême, concerto pour cuillères et pire encore. Personnes (trop) sérieuses s’abstenir !

Âge tout public

Horaires une dizaine d’interventions entre 11h et 18h, dans les espaces publics de la Comédie

Sans réservation

___

Sacha Show

Spectacle de magie de Sacha Harlow

Entre Mary Poppins et ma Sorcière bien aimée, l’artiste polyvalente Sacha Harlow vous emmène dans son univers joyeux, généreux, rempli de douces folies… pour émerveiller aussi bien les enfants que les adultes !

Âge tout public

Horaire 16h30

Durée 1h

Entrée libre, sans réservation

___

Stand de maquillage

Les enfants (et les adultes !) vont enchanter la Comédie tout entière avec leurs visages parés de mille feux, grâce à des maquillages artistiques réalisés par des maquilleuses professionnelles.

Âge tout public

Horaires 11h – 18h en continu

Accès libre en continu, sans réservation

La Comédie de Genève Esplanade Alice-BAILLY 1, 1207 Genève Genève 1208 Les Eaux-Vives Genève +41 22 320 50 01 http://www.comedie.ch [{« type »: « email », « value »: « billetterie@comedie.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/la-comedie-geneve/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T11:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

2023-12-03T11:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

Magali Dougados