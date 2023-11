CONTRECHAMPS + NÂR + BELIA WINNEWISSER La Comédie de Genève Genève Catégorie d’Évènement: Genève CONTRECHAMPS + NÂR + BELIA WINNEWISSER La Comédie de Genève Genève, 16 novembre 2023, Genève. CONTRECHAMPS + NÂR + BELIA WINNEWISSER Jeudi 16 novembre, 19h30 La Comédie de Genève Billet de 5.- à 20.- CHF Le Festival Les Créatives, La Comédie et l’Ensemble Contrechamps s’unissent pour un concert événement, créé spécialement pour l’occasion. Sous l’impulsion d’Anne Gillot, directrice artistique invitée, les musiciennes de l’Ensemble Contrechamps (CH) combinent leurs talents d’expérimentatrices musicales à la virtuosité de deux artistes d’exception : D’un côté, la chanteuse multi-instrumentiste Nâr (CH/LBN) entrelace traditions nord-africaines, moyen-orientales et occidentales dans un projet ethno-drône industriel, créant un univers sonore envoûtant et bien à elle. De l’autre, Belia Winnewisser (CH) lie avec brio l’enthousiasme de la pop aux expérimentations sonores les plus audacieuses. Tantôt douce, tantôt brutale, sa musique déborde d’énergie et d’émotion. Une double rencontre magnétique. En partenariat avec l’Ensemble Contrechamps et La Comédie de Genève. La Comédie de Genève Esplanade Alice-BAILLY 1, 1207 Genève Genève 1208 Les Eaux-Vives Genève +41 22 320 50 01 http://www.comedie.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/EBHDAf3YhA/event/1046205/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/la-comedie-geneve/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

